Само ставете го ова и алиштата излегуваат од машината како испеглани

За трикот да има најдобар ефект, не ја преполнувајте машината.

Ако пеглањето не ви е омилена домашна работа,постои едноставен трик кој би можел да ви ја олесни работата. Се што ви треба е алуминиумска фолија од која ќе направите две или три топчиња и ќе ги вметнете во барабанот на машината за перење. Иако тоа нема да направи облеката да излезе совршено испеглана, многумина тврдат дека може да го намали туткањето и да го олесни пеглањето.

Направете топчиња од фолија

Одделете парче алуминиумска фолија и добро стуткајте го со раце. Направете две или три цврсти топчиња со големина на тениско топче и ставете ги во барабанот со алиштата. Ако користите машина за сушење, истите топчиња можете да ги префрлите во машината за сушење.

За трикот да има најдобар ефект, не ја преполнувајте машината. Кога барабанот е преполн, облеката нема доволно простор за вртење, па повеќе ќе се збрчка.

Што друго помага алиштата да бидат помалку неуредни?

Освен топчињата од фолија, корисно е да се следат неколку едноставни правила:

Не го пополнувајте барабанот до врвот.

Не ставајте маици и кошули стуткани.

Не претерувајте со омекнувачот.

Отстранете ги алиштата веднаш штом ќе заврши програмата.

Протресете го секое парче облека пред да го закачите да се исуши.

Една од најчестите грешки е оставањето на алиштата во машина со часови по миењето. Ова предизвикува облеката да се збрчка уште повеќе, па подоцна ќе ви треба повеќе време за пеглање.

Како функционираат топчињата од алуминиумска фолија?

Кога се користат во машината за сушење, топчињата од алуминиумска фолија може да го намалат статичкиот електрицитет, со што облеката е помала веројатноста да се залепи една до друга. Поради ова, полесно се распрснува и се суши порамномерно.

При перење во машина, нивниот ефект не е научно потврден во однос на намалувањето на наборите на алиштата, но многу корисници тврдат дека овој трик им помага. Во секој случај, нема да замени пегла, особено кога станува збор за кошули, ленени алишта или други материјали кои лесно се туткаат.

Не очекувајте чуда

Топчињата од алуминиумска фолија нема да направат облеката да излезе совршено испеглана, но може да биде корисен додаток доколку сакате да го намалите туткањето на вашите секојдневни маици, тренерки, пижами и слична гардероба.

Најголемата предност на овој трик е што не чини речиси ништо. Можете да ги користите топчињата одново и одново додека не се разредат или не почнат да се распаѓаат. Со правилно полнење на машината и брзо отстранување на алиштата по миењето, пеглањето навистина може да биде малку полесно.

извор:попара.мк

фото:Freepik