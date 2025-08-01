Доколку барате летно освежување кое ќе го подготвите на многу едноставен начин, салата со лубеница и фета сирење е идеален предлог за вас.

Состојки:

60 милилитри екстра девствено маслиново масло

две големи лажици вински оцет

сол

360 грама исечени парчиња лубеница

120 грама фета сирење

120 грама исечена краставица

60 грама свежа нане по желба

60 грама исечен кромид

Прво ставете екстра девствено маслиново масло, црвен вински оцет и сол во сад, потоа лубеницата, фета сирењето, краставицата, нането и кромидот и добро измешајте.