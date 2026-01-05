Родителите на бремената Милица Тодоровиќ пресреќни: „Броиме ситно“

Пејачката Милица Тодоровиќ е се поблиску до породување, а моментално живее во Белград, но и во Крушевац, нејзиниот роден град.

Нејзиното семејство и соседите сега открија нови детали.

Родителите на Милица, Јасмина и Милан, открија за локалните медиуми дека нејзината бременост напредува многу добро, но и дека пејачката сега не доаѓа почесто во Крушевац поради патувањето, и дека најчесто одмара во Белград, а редовно разговараат по телефон.

– Милица е одлична, постојано се слушаме, но сега доаѓа поретко. Нормално е, таа одмара и сè оди добро. Ни рече да не коментираме за нејзиниот приватен живот, но јасно е дека тоа се убави работи и дека луѓето се заинтересирани за сè околу неа. Таа е јавна личност – рече Милан, а нејзината мајка вели дека постојано ѝ се јавува на наследничката да ја праша како е:

– Броиме ситно и секако сме среќни. Тоа се убави работи, само важно е сè да е како што треба.

Соседите имаа само пофални зборови за Тодоровиќ.

– Милица ја познаваме уште од дете од улица. Се дружеше со моите, имаме само убави зборови да кажеме. Тие се прекрасно семејство, Милица никогаш не ги вознемирила, тие се прекрасни и чесни луѓе. Прошетајте низ соседството, верувајте дека никој нема ниту еден грд збор да каже – рече една соседка.

Милица Тодоровиќ наводно донела одлука да ги зачува матичните клетки по породувањето, што, како што е наведено, сакала да обезбеди дополнителна безбедност и можност за лекување во иднина.

Оваа одлука станува сè почеста кај јавните личности, како и кај родителите кои сакаат навреме да размислат за здравјето на своите деца.

Според извор близок до пејачката, Милица ја донела оваа одлука промислено, сметајќи ја за важна инвестиција во иднината на нејзиното семејство. Чувањето матични клетки по раѓањето овозможува потенцијална примена во лекувањето на бројни болести, поради што сè повеќе родители одлучуваат да го направат овој чекор.

фото:instagram printscreen/milicatodorovicofficial