Ријалити ѕвездата од „Елита“ со возбудливо бикини селфи пред огледало: Ена е ултрасекси жена! (ВИДЕО)

Риалити ѕвездата Ена Чолиќ одново измами воздишки кај своите следбеници и обожаватели. Оваа ѕвезда од ријалити шоуто „Елита“ веќе неколку дена е на одмор во Грција со своето момче Јован Пејиќ Пеја.

Популарната ријалити ѕвезда ги остави своите обожаватели без здив на социјалните мрежи со жешките фотографии и видеа што ги објави.

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Фотографиите што се појавија на мрежите откриваат колку се обајцата среќни кога се заедно. А кој маж и не би бил покрај ваква ултрасекси жена, како што е Ена?

Колку совршено изгледа Ена, особено е очигледно кога на себе има само костим за капење. Погледнете го клипот и задржете го здивот и продолжете… ако можете!?

Фото и видео: Инстаграм/ena.colic