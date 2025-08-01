Рез во средината на фустанот и бели машни – Јелена Розга изгледа како милион долари

Пејачката Јелена Розга на настап се појави во бел фустан, кој беше многу краток и провокативен, а собра бројни симпатии поради својот физички изглед.

Јелена многумина ја пофалија дека изгледа како милион долари, а нејзиниот бел фустан имаше прорез на градите, над кои стоеја бели машни, додека долниот дел беше веднаш над колената.

Пред тоа, како што е веќе познато, пејачката на настапот носеше ултра кратки шорцеви, а мрежите беа преполни со коментари, а сите претежно ѝ пишуваа дека изгледа одлично за своите години.

– Жената изгледа како милион долари, секоја чест- беше еден од коментарите на Инстаграм.

foto: printscreen/instagram/Jelena Rozga