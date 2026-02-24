Регионалната сензација Јаков Jозиновиќ за првпат во Mакедонија на ПРЕСС и дружење со фановите!

Регионалната сензација Јаков Јозиновиќ ја најави својата турнеја за 2026 година „Ja za čuda letim“, во чии рамки тој за првпат ќе настапи во Скопје – на 9 април во Арена „Јане Сандански“! Билетите се пуштаат во продажба во среда, 3 декември во 12:00 часот преку mktickets.mk !

Неодамна Јаков ги објави и своите први два сингла „Polje ruža“ и веќе најслушаниот хит во целиот регион „Ja volim“ кој за неколку дена само на YouTube оствари 7 милиони прегледувања, а во Македонија се искачи на самиот врв на листата на најслушани песни на Apple Music. Со овие изданија Јаков го најави новото поглавје во својата музичка кариера, кое ја вклучува и големата регионална турнеја. Во рамки на турнејата тој ќе одржи концерти во Арена Загреб, дури пет концерти во Сава Центар (Белград), како и настапи во Скопје, Нови Сад, Риека, Сплит, Осиек и Љубљана.

View this post on Instagram A post shared by Jakov (@jakov.jozinovic)

По низа распродадени концерти и извонредни успеси за рекордно време, Јаков Јозиновиќ уште еднаш докажува дека е една од најголемите сензации на современата популарна музичка сцена во регионот.

Во пресрет на неговиот премиерен концерт во Македонија, Јаков Јозиновиќ го потврди и ексклузивното гостување во Скопје, каде што, покрај закажаниот ПРЕСС и медиумските активности, тој ќе организира и специјален настан за дружење со своите македонски фанови, во четврток, 26 февруари, во Скопје Сити Мол со почеток во 18:00 часот.