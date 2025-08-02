Раскошен двор, музичко студио, библиотека: Гоца Тржан живее во оваа прекрасна куќа со сопругот и ќерката 

Гоца Тржан, нејзината ќерка Лена и нејзиниот сопруг Раша Новаковиќ, изградија семејно гнездо во Раковица, во прекрасна куќа што ја опремила по најнова мода.

Гоца Тржан се пресели во луксузната двокатна куќа што целосно ги задоволува потребите на нејзиното тричлено семејство во 2020 година.

Потоа Раша доби музичко студио во подрумот, неговата ќерка Лена пространа соба каде што може да учи и да ги угости своите пријатели, а Гоца доволно простор за богата колекција на козметички производи, како и за снимање упатства за шминкање. Гоца Тржан отсекогаш била гладна за знаење, па во делот од домот каде што се наоѓа библиотеката, таа следи онлајн часови во училиштето за германски јазик. „Таа беше и остана бубалица“, се шегува таа за себе. Во слободното време, пејачката „се дружи“ со книги, сè под будното око на една од нејзините мачки. Гоца Тржан е вистинска домаќинка и никогаш не бега од домашните работи. Таа готви одлично, а нејзините специјалитети се: лазањи, бифтек, бифтек од дивеч, скара, а знае и да меси домашен леб.

Од друга страна, кујната е непозната територија за Раша, па затоа неговиот список на обврски вклучува работа во дворот, како што е косење на тревата. Малата зелена оаза зад куќата е идеална за одмор и медитација, а бидејќи е заштитена од љубопитните погледи, пејачот може да се релаксира во мир по напорниот ден.

Foto: instagram printscreen/gocatrzan