Рада Манојловиќ доби ултра несекојдневен подарок од татка си за 40-от роденден

Пејачката Рада Манојловиќ доби трактор од својот татко за нејзиниот 40-ти роденден.

Имено, Рада Манојловиќ неодамна го прослави својот роденден во кругот на своите најблиски пријатели, а според српските медиуми, нејзиниот татко ја изненадил со необичен подарок.

– Рада работела со денови пред нејзиниот роденден, имала многу настапи, па прославата воопшто не ѝ била на ум. Сакала да спие тој ден бидејќи тоа бил единствениот слободен ден што го имала. Ѝ рекла на сестра си дека ќе одат заедно на ручек кога ќе се наспие и дека после тоа ќе го посетат таткото во селото Четереже. Марија сепак решила да ја изненади Рада и организирала забава во ресторан во близина на Пожаревац. Нè повика сите и ни рече да не ѝ кажуваме ништо на Рада, како што направивме и ние – рече еден од гостите на интимната прослава на пејачката.

Таткото на Рада откри зошто се одлучил за таков подарок.

– Сите знаат дека само Рада знае да вози трактор, па затоа го заслужила тоа од мене! Учела како дете. Ѝ ветив дека ќе добие трактор до четириесеттиот роденден, и така беше. Ќе го возам додека сум жив, а потоа може да продолжи ако сака. Ѝ дадов и ракија, иако знам дека нема да ја пие. Кога некој ќе дојде кај неа, нека ја земе, да ја послужи, бидејќи се знае дека јас правам најдобра ракија – се пофали таткото на Рада за Блиц.рс

