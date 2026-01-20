Психолог тврди дека жените со оваа особина имаат посреќни бракови

Иако овој пристап може да изгледа како полесен пат, со тек на време доведува до незадоволство и чувство дека вашиот глас се губи во врската. Наместо блискост, оваа динамика често создава тивка тензија и неразрешени замерки.

Значи, жените кои се среќни во своите бракови имаат една заедничка работа. „Станува збор за асертивност, или способност јасно и смирено да го изразите своето мислење“, објаснува психологот Лиза Каплин за YourTango.

„Жените кои знаат како да се залагаат за себе не само што остануваат во своите бракови, туку се и посреќни во нив. Кога отворено зборуваат за тоа што мислат и чувствуваат, наместо да молчат за да избегнат конфликт, тие градат посилна и поискрена врска“, додаде таа.

Односите во кои партнерите никогаш не се расправаат често се нездрави

Ако несогласувањето постојано се потиснува, вашиот глас се губи и со текот на времето се јавува незадоволство и негодување. „Партнерот го чувствува ова, се повлекува и се создава маѓепсан круг. Обратно, кога жената мирно и внимателно ќе каже што е важно за неа и ќе застане зад своето мислење, таа се чувствува побезбедно, а односот добива простор за подлабок и промислен разговор“, наведува Каплин.

Врските во кои партнерите никогаш не се расправаат честопати не се здрави, бидејќи тоа обично значи дека некој не е искрен. Несогласувањата можат да ја зајакнат врската бидејќи двете страни имаат можност да ги искажат своите мислења и да дојдат до решение. „Изразувањето мислење на јасен, учтив, самоуверен начин води кон поголема самодоверба, лична среќа и, долгорочно, до позадоволен однос“, заклучува психологот.

Фото: freepik

Izvor: Kurir.nmk