Психолог тврди дека има едно нешто што ви треба повеќе во врската од љубовта

Љубовта е во центарот на вниманието, но новите истражувања покажуваат дека она што навистина ги држи паровите заедно е нешто потивко, но многу поважно.

Психологот Марк Траверс вели да замислите дека седите спроти вашиот партнер – личност која ве сака, се грижи и е секогаш тука за вас. Сепак, и покрај вашата љубов, понекогаш се чувствувате осамено. Не е дека нема љубов, туку дека нешто друго недостасува.

Повеќето луѓе би го нарекле ова „проблем со комуникацијата“, но психологијата нуди попрецизен одговор: Она што ви треба најмногу не е само љубов – туку да бидете видени и навистина разбрани.

Разликата е во ова: љубовта е чувство, но да бидете „видени и разбрани“ е практика.

Можете длабоко да сакате некого, а сепак да не го разберете целосно. Со текот на времето, овој јаз помеѓу љубовта и вистинското разбирање станува извор на дистанца во врската.

Студија од 2024 година објавена во Journal of Experimental Social Psychology покажа дека луѓето се значително позадоволни во врските кога се чувствуваат разбрани од нивниот партнер отколку кога само мислат дека се разбрани од нивниот партнер. Со други зборови: поважно е да се чувствувате видени отколку да ја „видите“ другата личност.

Зошто се губи во врските

Со текот на времето, партнерите престануваат навистина да се набљудуваат едни со други и почнуваат да се потпираат на претпоставки. Мислат дека веќе знаат што мисли другата личност или како ќе реагира.

Но, луѓето постојано се менуваат. Кога партнерот чувствува дека е виден преку „старата верзија на себе“, почнува да се чувствува осамено, дури и во врската.

Близината и физичкото присуство не се исто што и емоционалната поврзаност. Можете да делите дом, оброци и дневни рутини, но сепак да не бидете емоционално присутни еден за друг.

