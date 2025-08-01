Прослава во домот на Емина Јаховиќ: Пејачката проговори и испрати емотивна порака до една посебна личност

Емина Јаховиќ, позната по својата убавина и музички талент, повремено ги воодушевува своите следбеници на Инстаграм со интересни моменти од нејзиниот приватен живот.

овој пат, таа имаше посебна причина да се огласи, имаше прослава во семејството.

Имено, нејзината постара сестра Сабина слави роденден, а по тој повод, Емина ѝ испрати емотивна честитка за роденден. Заедно со љубезните зборови, таа сподели и трогателна семејна фотографија од Сабина и нивната мајка.

„Моја прекрасна сестро, ти посакувам најсреќен роденден. Нека Бог те чува и нека ти е прав и безбеден патот. Те сакам најмногу“, напиша таа во емотивна порака покрај фотографијата.

На фотографијата е прикажана нејзината постара сестра како ги дува свеќичките на тортата, додека нејзината мајка и мајката на Емина, Сена, стои до неа.

Судејќи според објавата, и покрај растојанието што ги разделува, бидејќи живеат на различни континенти, сестрите имаат блиска врска.

Foto: printscreen/instgaram/yaemina