Прослава во домот на Александра Пријовиќ – Мајката на пејачката објави убава вест

Пејачката Александра Пријовиќ денес го слави својот роденден, а првата честитка стигна од нејзината мајка Борка Михајловиќ.

Александра Пријовиќ денес го слави својот 30-ти роденден, а по тој повод, се огласи и нејзината мајка Борка Михајловиќ со трогателна порака која трогна многумина.

Имено, Борка сподели фотографија со својата ќерка на социјалните мрежи и ѝ испрати емотивна честитка за роденденот:

View this post on Instagram A post shared by Bokica Borka Mihajlovic (@borkamihajlovic1974)

„Моја драга ќерко, денес ти е роденден – денот кога Бог ми го даде најубавиот подарок. Денот кога ќе се сетам колку си посебна и колку многу ми значиш. Нека твојот живот биде исполнет со среќа, љубов и успех, затоа што навистина го заслужуваш тоа. Среќен роденден, драга моја. Твојата мајка те сака“, напиша Борка.

Честитките наскоро ги преплавија социјалните мрежи.

Патем, Александра неодамна роди девојче. Таа и Филип Живојиновиќ, кои веќе имаат син, Александар, ја крстија својата ќерка Арија.

фото: printscreen/instgaram