Проектот GREGY ја обликува иднината на енергетските врски меѓу Европа и Африка на 11-тото издание на Делфи економскиот форум

Значењето на Египет – Грција (GREGY) проектот за електрична интерконекција за Грција и Европа, како и перспективата за позиционирање на Грција како важен енергетски хаб во Југоисточниот Медитеран, беше презентирано на Делфи економскиот форум од страна на г-дин John Karydas, извршен директор на Одделот за обновливи извори на енергија и складирање енергија при Copelouzos Group и извршен директор на проектот GREGY.

Г-дин Karydas учествуваше на панелот со тема “Зголемување на енергетската транзиција: Поттикнување на иновации за новата стратегија за обновливи извори на енергија” , на кој присуствуваа и генералниот секретар за енергија и минерални ресурси при Министерството за животна средина и енергија г-ѓа Despina Paliarouta, извршниот директор на DAPEEP Pan. Voivodas, извршниот директор на Енергетската берза Alex. Papageorgiou и генералниот менаџер за Structured Finance, CIB, на Eurobank, Sp. Venetsianos, додека модератор беше K. Mitropoulos, претседател на Intergalactic Services S.A., Обединето Кралство.

Г-дин Karydas ја истакна важноста на GREGY за заштита на грчката економија, особено во контекст на војната во Иран и континуираните геополитички турбуленции во поширокиот регион, преку зајакнување на безбедноста на снабдувањето со енергија и диверзификацијата на изворите. На овој начин, енергетскиот пазар нема да биде под влијание на меѓународните цени на природниот гас и CO₂, ниту од глобалната побарувачка за гас или геополитичката нестабилност.

Заштитата на енергетскиот пазар на една земја претставува нејзина сила, а како што истакна Karydas, енергетската безбедност значи и национална безбедност.

Проектот GREGY, кој ќе биде првиот интерконекциски проект меѓу Африка и Европа, ќе пренесува 3.000 MW чиста енергија од Египет кон Грција и Европа и е целосно усогласен со политиките на Европска Унија за создавање на вертикални енергетски коридори Југ – Север. Тој претставува темел на најзначајната меѓународна интерконекција за Грција, позиционирајќи ја земјата како клучен енергетски хаб во регионот.

GREGY, како што нагласи Karydas, преку пренос на чиста енергија по конкурентни цени и со стабилен базен профил, ќе ја трансформира земјата во атрактивна инвестициска дестинација за значајни енергетски интензивни инвестиции, како што се дата-центри за енергија со вештачка интелигенција.

Со имплементацијата на GREGY, кој го развива ELICA INTERCONNECTOR S.M. S.A. од Copelouzos Group, грчките индустрии ќе ги намалат трошоците за енергија – кои денес се клучен фактор за опстанок, особено за енергетски интензивните индустрии – и ќе добијат поконкурентна извозна ориентација.

Истовремено, ќе се создадат илјадници нови директни и индиректни работни места, а грчката економија значително ќе се зајакне. Електричната интерконекција GREGY ќе доведе до обединување на енергетските пазари, создавајќи поголема ликвидност, во корист на грчките потрошувачи.

Според студија на голема меѓународна компанија, проектот ќе придонесе за нето социо-економска корист за грчкиот енергетски пазар од над 30 милијарди евра во период од 25 години, без да се земат предвид дополнителните мултипликативни ефекти за индустријата.

Проектот GREGY, кој е вклучен во листата на PCI/PMI проекти на Европска Унија во рамки на Global Gateway, кој вклучува критични инфраструктурни проекти за Европа, како и во Акцискиот план на PACT за Медитеранот, неодамна најавен од комесарката за Медитеранот г-ѓа Dubravka Suica, претставува револуционерен проект за Грција со повеќеслојни енергетски, еколошки, економски и геостратешки придобивки за Грција и Европа.