Познатиот српски пејач се венчаше по третпат во строга тајност

Алекса Перовиќ повторно застана на „лудиот камен“ и се заколна на вечна љубов, броејќи – третпат.

Алекса сега и пред Бога ѝ вети на својата сопруга Исидора, со која претходно стапи во граѓански брак.

Во 2023 година, младиот пејач се разведе од својата сопруга Милица, со која има две ќерки, а во април 2025 година се ожени со својата избраничка, Исидора. Двајцата сега се заколнаа на вечна љубов пред Бога.

Имено, Алекса Перовиќ и неговата сопруга го извршија овој свечен чин во кругот на најблиските членови на семејството и пријателите.

Таа објави фотографии на мрежите со опис: „Сите мои желби се исполнија кога ти дојде во мојот живот. Сакам секогаш да се гледаме вака, на ист начин да не се откажуваме, да се држиме со иста сила и да се слушаме со сите наши сетила. И чувствуваме. Растеме, сакаме.“

Алекса Перовиќ доби дете со својата нова сопруга, а неодамна во едно интервју откри каков татко е.

– Се сметам за добар татко. Обожавам да се справувам со деца. Јас сум најголемиот скитник кој брза дома по свирката. Уживам во моето семејство и мирисот на домот. Иако сум го кажал тоа сто пати, секогаш ќе се фалам со фактот дека бев присутен на породувањето. Тоа беше едно од најубавите искуства во мојот живот.

Тоа искуство не може да се спореди со ништо, да се опише. Вие сте на изворот на животот, го чувствувате секој момент што треба да го разберете. Низ што поминува жената во тој момент, луѓето околу неа, но и самото бебе. Апсолутно им препорачувам на сите да бидат присутни во тој момент“, гордо рече Алекса.

Тој откри и како успеал да се разведе во тајност и дека медиумите не знаеле ништо за темата сè до нејзиното објавување.

– Дури и не сакавме да биде така. Сите го фалат начинот на кој комуницираме денес и начинот на кој го правиме тоа. Не сакам да ја градам кариерата врз никакви скандали, не го правев тоа порано, кога имав повеќе можности за тоа, кажа тој, објавува српски Блиц.

