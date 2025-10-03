Познатиот музичар чека дете со 15 години помладата сопруга

Пејачот и автор Ѓорѓе Миљеновиќ, попознат како Скај Виклер, се ожени со прекрасната Настасија Бодирог, а сега ја сподели и среќната вест дека парот очекува бебе.

Сопругата на раперот, која е 15 години помлада од него, објави видео во кое позира во свилена облека на која се гледа нејзиниот труднички стомак.

Да потсетиме, Скај Виклер веќе ја има ќерката Стрела, па ова е негово второ дете.

Патем, Настасија Бодирога не е позната на јавноста, но колку што може да се види од нејзините социјални мрежи, таа ги завршила студиите по српски јазик и литература. Тој работи и како новинар за портал, каде што пишува за теми од животот.

Раперот се ожени во мај оваа година. Се сврши со Настасје во 2023 година, и тие се заедно долго време.

Инаку, познатиот музичар беше во брак со ќерката на легендарниот уметник Александар Берчек, Мина Берчек, а потоа се ожени со Анѓела Стаменковиќ, иако ни таа љубов не траеше. Раперот има ќерка Стрела од вториот брак.

На социјалните мрежи се појави првата фотографија од свадбата, каде што го гледаме моментот кога го кажаа судбоносното „да“.

фото:Instagram printscreen/nastasijabodiroga/chikhacheva.photo/wikluh_sky