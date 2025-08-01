Повеќе од 70 проценти од жените сакаат мажите да им го прават ова за време на секс – најмногу ги возбудува

Студија спроведена од компанијата за секс играчки LoveHoney покажа дека повеќето луѓе се возбудуваат од „мали удари“ во сексот.

Од 4.500 испитани лица, 70 проценти од жените и 61 процент од мажите рекле дека им се допаѓа (не е прецизирано дали им се допаѓа да ги удираат своите партнери или да бидат удирани, па се претпоставува дека им се допаѓаат и двете). Д-р Керол Квин, авторка на книгата „Егзибиционизам за срамежливите“, еднаш објаснила дека „повеќето жени го сакаат затоа што уживаат физички, но и емоционално“.

„Лесното удирање по задникот ги стимулира нервите што завршуваат во вагината“, објаснила д-р Квин, која исто така вели дека долниот дел од задникот содржи повеќе нерви што водат до сексуално задоволство.

Околу 60 проценти од жените и мажите рекле дека пробале некаков облик на БДСМ (кратенка за Bondage Discipline Submission (или Sado-) – Masochism) со своите партнери. Исто така, 60 проценти од жените наводно уживаат во врзување, гризење и секс со превез, објавува Men’s Health.

Foto: Freepik

Извор: Попара