„Поради син ми ја напуштив серијата“: Емина Јаховиќ откри тајна по 15 години

Пејачката Емина Јаховиќ откри дека нејзиниот син бил причина за крајот на снимањето на серијата „Поље лала“, каде што ја доби главната улога.

Емина Јаховиќ денес организираше прес-конференција за да ја најави својата турнеја „Свитање“, а по тој повод откри што се случува со нејзината актерска кариера и зошто го напуштила снимањето на познатата серија „Поље лала“, во која ја доби главната улога.

– Јас сум музичар и пишувам песни и музика, не сум актерка, но можев да се снајдам. Имав 28 години таа година кога снимав. Беше многу позната и голема серија „Поје лала“, но мојот турски јазик беше многу слаб. Имав главна улога во драма која беше многу тешка, а не го знаев турскиот јазик. Тоа беше голем предизвик за мене. Мојот син Јаман имаше само 2 години, а јас сум многу посветена мајка и се сеќавам дека снимав 19 часа на ден. Дури подоцна во Турција беше донесен закон дека не треба да се работи повеќе од 12 часа на ден – рече Емина, додавајќи:

– Буквално работев 24 часа на ден и воопшто не го гледав моето дете. Таа ситуација буквално ме направи ладна кон глумата. Или поточно, кон поминувањето толку многу време на снимање, со оглед на тоа што имав семејство. Сакав да се посветам на моето дете, па затоа ја напуштив таа серија на малку чуден начин.

