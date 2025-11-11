Полина Тасева со врежаното трико во бујните облини ги препотува мажите во теретана и без вежбаат

До неодамна младата и атрактивна пејачка Полина Тасева на социјалните мрежи најмногу ја прикажуваше својата музичка активност, што е и сосема логично, бидејќи музиката и е главна преокупација.

Сега за промена реши да ја покаже и другата страна на својата лична активнот- овој пат физичката, онаа во теретна.

Често пофалена и поласкана за изгледот, Полина откри дека извајаното тело не е дело само на мајката природа и генетика, туку и на работа во сала за вежбање.

Полина ја вжешти атмосферата на Инстаграм со позата во оледалото од теретаната каде носи виолетово трико со гол грб, врежано во нејзините бујни облини.

Расната пејачка добро знае како да биде ефектна и директна, па од глетката која ја овозможи, веруваме дека мажите кои беа присутни таму, се препотуваа и без да вежбаат.

Свесна за се’ она што носи новото време, особено за да се биде актуелен меѓу јавноста, а и на музичката сцена, Полина очигледно и тоа како знае и умее тоа добро да го изведе.

фото:Instagram printscreen/polinatas