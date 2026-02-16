Полина Тасева практично покажа како до задник за чиста 10-ка (ВИДЕО)

За оперската и поп пејачка Полина Тасева редот, трудот и дисциплината во ниеден случај не смеат да трпат кога здравиот и активен начин на живот се во прашање.

Теретаната редовно е дел од секојдневието на пејачката, која сака да покаже дека кај неа ваквата физичка активност и значи доста, што здравствено, што и поради физичкиот изглед кој мора да се признае дека е сведен на перфекција, секако за оние кои преферираат облини и истакната задница.

Бидејќи редовно е пред справите во салата за вежбање, овој пат пред своите следбеници ги презентираше вежбите за нозе и задник.

Како и секогаш, атрактивна и во теретаната, стегната во кус топ и спортски панталончиња налик минич.

А кога има што да се види, треба и да се покаже, а Полина го наполни својот Инстаграм профил со серија провокативни објави, особено оние за качување на возбудата кај посилниот пол.

Често пофалена и поласкана за изгледот, Полина Тасева откри дека извајаното тело не е дело само на мајката природа и генетика, туку и на работа во сала за вежбање.

фото:Instagram printscreen/polinatas