Погледнете во какво секси издание се појави на СП во Мексико: Дилета Леота само еден месец по породувањето е спортска ТВ бомба

Најпознатата италијанска спортска новинарка, Дилета Леота, само еден месец по породувањето пристигна на 23-то Светско првенство во фудбал и се појави на самото отворање на величествениот стадион „Ацтека“ во главниот град на Мексико.

Таа привлече посебно внимание со своите фотографии со фудбалските легенди.

Леота повторно го покажа својот сексапил променет во впечатлив моден стил на натпреварот на стартот на СП помеѓу Мексико и Јужна Африка.

За оваа прилика таа избра кусо розово фустанче со жолт и портокалов принт со долги ракави и розови сандали со мала потпетица, кои подоцна ги замени со црни високи кожни чизми.

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Фото: Инстаграм/dilettaleotta