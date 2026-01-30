„Поддршката и разбирањето од партнерот се многу важни“: Прва емотивна исповед на Џиџа по загубата на бебето

Пејачката Александра Џиџа Стојковиќ во емотивна исповед откри како се справила со загубата на своето бебе и каде ја нашла силата да продолжи понатаму. Александра Џиџа Стојковиќ пред два месеци се соочи со тежок животен удар. Го загуби своето бебе, по што целосно се повлече од јавноста некое време. Цело време со неа беше нејзиниот партнер Милан, како и членовите на семејството – таткото Драган Стојковиќ Босанац, мајката Дуња, братот Александар и пријателите.

– Сега се чувствувам добро, позитивна сум, се извлеков од целата таа ситуација благодарение на моето семејство, пријателите, кумовите. Излегов од сето тоа посилна, гледам само напред, не се враќам назад. Имав многу тежок период, ми требаше, но уживав и во осаменоста, сама со моите мисли. Милан и јас го пребродивме заедно, го оставивме зад себе, продолжуваме понатаму – изјави Џиџа за Курир.

Според неа, тоа не влијаело негативно на односот меѓу неа и нејзиниот партнер, туку напротив ги зближило.

– Не влијаело негативно врз нас во смисла дека нашата врска била разнишана. Станавме уште поблиски, Милан ја разбираше мојата болка, што беше важно во тој момент. Жените тешко се справуваат со тоа, поддршката и разбирањето од партнерот се многу важни. Имав среќа да го добијам сето тоа од него. Кога бев нервозна и лута, тој го разбираше тоа. Тој ми значеше многу во тие клучни моменти, а и јас нему. Се заљубив во него уште повеќе и сега продолжуваме да се бориме.

Како што истакна Џиџа, нејзиниот татко Драган Стојковиќ Босанац го понесе најголемиот товар бидејќи беше најекспониран во јавноста поради „Ѕвездите на Пинк“.

– Сосема логично беше новинарите да го прашаат него. Сите го примивме тешко, беше шок за сите, но сите мораа да се соберат поради мене. Во тој момент, не ми требаше никој да биде депресивен и тажен, ми требаше сила.

Ќерката на Драган Стојковиќ Босанац, исто така, откри дека таа и нејзиниот партнер планирале граѓанска венчавка, но дека тоа сè уште не се случило.

– Живееме заедно, сакавме да направиме граѓанска венчавка, но двајцата сме мрзливи во врска со тоа. Тоа е само наша мрзеливост. Се будиме и велиме – ајде да одиме во општина, но не одиме. Потоа тој оди на едната страна, јас на другата, и така продолжува со месеци. Планиравме граѓанска венчавка уште пред да забременам, по два месеци врска. И потоа таа мрзеливост, а потоа и таа ситуација што се случи. Сега повторно зборуваме за тоа. Општината ни е многу блиску, но сè е денес, утре, но ќе го завршиме и тоа. Таа хартија, некои велат дека не значи ништо, но е убаво. И црковната венчавка е убава, би сакала да ја имам во целосна интимност, во мала црква.

– Засега не планираме голема свадба, но не знам што ќе се случи потоа – рече Џиџа, која подготвува песни со кои ќе се врати на сцената. За потсетување, Џижа еднаш зборуваше за своето воспитување и истакна дека нејзините родители биле многу строги и дека ќе добиела шлаканица ако задоцни.

