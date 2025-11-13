По погребот на татка си Марија Шерифовиќ објави досега невидена заедничка снимка

Марија Шерифовиќ се огласи по погребот на нејзиниот татко со никогаш досега видено видео: „Ми требаа повеќе прегратки или…“

Марија Шерифовиќ, заедно со своите роднини, пријатели и колеги, го испрати својот татко Рајко Шерифовиќ во вечното почивалиште.

По погребот, Марија се огласи преку својот Инстаграм каде што сподели емотивно видео.

View this post on Instagram A post shared by Marija Serifovic (@serifovic)

Во емотивниот опис со кој се збогува со својот татко, Марија ги цитираше зборовите што таа ги напишала, а кои биле прочитани на погребот.

Во болна објава, Марија нагласи колку многу ѝ значел нејзиниот татко, иако признава дека честопати ѝ недостигал во текот на целиот живот.

– Сигурна сум дека никој никогаш не ја сакал својата ќерка потивко. Како што сум сигурна дека никој никогаш не го сакал својот татко потивко. Ми недостигаше, тешко ми беше да најдам начин да не ти се лутам. Те сакав најмногу кога беше духовит и правеше мали шеги. Можеби понекогаш малку повеќе прегратка или топол збор и разбирање недостасуваше. Но, веќе знам што би рекол: „Ќерко, ни ти ни јас не сме пи*ки, што е поентата?“. Па си ги нашол своите начини да ми ја покажеш таа тивка, но никогаш поголема љубов – напиша Марија, а потоа продолжи:

– Честопати си велелам: „Како е можно таков гад да направи такво чудо? И ти го направи тоа! И не само тоа, туку зад тоа чудо се роди уште едно мало чудо со најубава насмевка, руса коса и зелени очи. Твојот внук Марио. Кому ќе му кажам како неговиот дедо бил најголемиот шмекер и мангуп во градот Крагуевац. На никој не му се допаѓаше начинот на кој пеев како на татко ми. Неговата омилена работа беше да танцува низ чаршијата бидејќи неговата ќерка беше шампион на животот. Претпоставувам дека мораше да бидам јас. Денес, кога ќе нè напуштиш, сакам да знаеш дека ќе им недостигаш на твоите пријатели, на твојот син, а најмногу на твојата омилена пејачка, Вера. Денот кога те праша „Дали ме сакаш“ собра сили да и кимнеш со глава. Лекарите би рекле патолошка љубов. И нека биде. Сакам да знаеш дека можев да разберам и не жалам за ништо. Сè беше решено одамна. Ти продолжуваш да живееш преку мене, затоа што ја зедов твоето најдобро одамна. Таму горе, погледни одвреме-навреме, запали црвено Марлборо со кратко еспресо и знај дека вредеше. Прегрни го мојот чичко. Прегрни го мојот брат. Бакни ја мојата русокоса, кралица, убавица, твојата мајка и мојата баба милион пати и кажи ѝ дека ја сакам повеќе од тебе и Верица заедно. Таа беше во право. Се оствари. Верка е дури и полуда од нејзината баба. Те сакаат твојата ќерка Марија, синот Даниел, внукот Марио, нашите семејства, пријателите и твојот омилен пејач и љубов Верица. Почивај во мир дедо, напиша Марија со последното збогување за татка си.