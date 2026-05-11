Брадавиците ќе го пробијат тенкиот материјал: Џеј Ло и во наједноставниот фустан изгледа магично

Џенифер Лопез не само што е толку совршена и полна со енергија на сцената, таа зачува нешто и за црвениот тепих каде што се појави по повод премиерата на филмот „The Roast of Kevin Hart“.

Латино дивата Џенифер Лопез привлекува внимание на секој чекор. Околу неа кружат бројни гласини во врска со нејзиниот сегашен љубовен живот и наводната врска со Брет Голдштајн, но Џеј Ло мудро молчи.

Додека „хаосот“ околу сето ова продолжува, познатата пејачка отиде на премиера во Калифорнија и во таа пригода шармираше со својот моден избор.

Кога станува збор за костимите што ги носи на претставите, таа дефинитивно нема конкуренција, па затоа си постави тешка задача да биде главна тема во некои од поскратените верзии и да ве остави без здив.

За гореспоменатата премиера, Џенифер избра црвен фустан со плисови и дискретен шлиц, а сè го комбинираше со кремасти штикли кои веќе ги носеше неколку пати. Исто така, беше забележливо дека не носеше градник, па градите и набрекнатите пупки беа во фокус.

И овој пат нејзиниот стајлинг го красеа очила за сонце, што е мала промена за Џенифер. Чанта од Шанел во иста боја како и фустанот го заокружи модното издание, а Џеј Ло уживаше во сите комплименти што ги доби.

фото:Instagram printscreen/j lo/you tube/ EntertainmentTonight