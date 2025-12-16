По елиминацијата од „Ѕвездите на Гранд“ се огласи и Софија Дачиќ – екс снаата на Кеба

Поранешната снаа на Драган Којиќ Кеба, Софија Дачиќ, се огласи откако го напушти „Ѕвезде Гранда“.

Сега покажа каде е во моментов.

Имено, младата пејачка во подем уживаше во опуштено утро во кафуле, оставајќи впечаток на целосна смиреност и задоволство.

Во шик издание, облечена во фармерки и елегантен капут, седна на шолја кафе и им испрати јасна порака на своите следбеници:

– Меки утра, лесно кафе и без фрка – напиша Софија, а многумина забележаа дека и годи одморот.

фото:Instagram printscreen/ sofijakaosofija