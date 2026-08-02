Пет грешки по раскинувањето кои нè спречуваат да продолжиме понатаму

Раскинувањето никогаш не е лесно. Болката, тагата и несигурноста честопати нè исфрлаат од нашата секојдневна рутина, а многу луѓе не знаат како да го преболат својот бивш и да продолжат понатаму.

На патот кон закрепнување, често правиме грешки што го отежнуваат започнувањето одново. Еве пет од најчестите стапици што треба да се избегнат:

Барање дефинитивен крај

Многу луѓе се обидуваат да го затворат кругот со својот бивш преку разговор, но тоа често само го одложува процесот на закрепнување. Важно е да се прифати дека врската не успеала и дека крајот бил неопходен.

Претерано следење на вашиот бивш на социјалните медиуми

Светот на социјалните медиуми денес овозможува постојан увид во животот на бившите. Премногу следење на нивните активности може да го продолжи страдањето и да го отежни нивното преболување.

Пребрзо влегување во нова врска

По раскинувањето, честопати сакаме веднаш да најдеме нова љубов. Но, важно е прво да одвоите време за себе и емоционално да се опоравите, за да не ги повторите истите грешки.

Одржување контакт со вашиот бивш

Пријателствата ретко функционираат веднаш по раскинувањето. Честопати тоа е само можност да останете во контакт и да се надевате на помирување, што ја продолжува болката и го отежнува закрепнувањето.

Останување заробено во минатото

Размислувањето за она што можеше да биде само го продолжува страдањето. Прифатете го крајот на врската и фокусирајте се на вашиот живот и идните можности.

извор:popara.mk

фото:Freepik