Пејачот и побарал 4 илјади евра на Пријовиќ за една услуга

Пејачот Бобан Здравковиќ пред камерите откри што се крие зад приказната дека од Александрa Пријовиќ побарал 4.000 евра во моментот кога пејачот го поканил да биде гостин на нејзиниот концерт минатата година.

Имено, по албумот „Девет животи“, Александра одржа спектакуларна концертна турнеја, за време на која одржа неверојатни 27 концерти во најголемите регионални арени и сали, а на секој концерт имаше специјални гости – бројни колеги од естрадата, кои со задоволство се одѕваа на нејзините покани. Сепак, не и Здравковиќ.

Како што се шпекулираше во тоа време, Александра сакаше тој да биде нејзин гостин на еден од концертите, па го покани, но тој ѝ ја кажа својата цена – 4.000 евра. На почетокот, пејачката помисли дека нејзиниот колега се шегува, но кога сфати дека е сериозен, се откажа од својата првобитна желба.

Пејачот зборуваше за тој скандал во емисијата „Амиџи шоу“, иако не сакаше да зборува за тоа кога беше актуелно.

– Не ѝ побарав пари. Нејзиниот менаџер се јави и се договоривме за датум за да видиме дали сум слободен. Тој ден бев зафатен, морав да го откажам концертот во Бугарија и потоа, нормално, ја кажав цената за мојот настап, како што им платив на пејачите и пејачките на моите концерти. Одржав многу свои концерти, не мислам дека е сензација, сосема е нормално – објасни Бобан.

