Пејачката веќе избра име: Еве како ќе се вика синот на Милица Тодоровиќ

Пејачката Милица Тодоровиќ наскоро ќе ја исполни својата најважна улога – улогата на мајка. Таа е бремена пет месеци, и иако сè уште има време да се породи, веќе избрала име за својот наследник.

Како што веќе пишувавме, Милица очекува син, а таа одлучи да го крсти по нејзиниот татко, кон кого е многу приврзана.

Нејзиниот наследник ќе се вика Милан, како едно од најубавите и најчестите имиња во нејзината земја. Ова име има словенско потекло и доаѓа од зборот „мил“, што значи драг или сакан. Покрај словенската основа, има и други значења на други јазици. Да ве потсетиме дека Милица неодамна го прослави својот 35-ти роденден, а од својот партнер доби скап подарок.

– Милица е активна трудница и се чувствува одлично. Иако не се појавува на градски настани, таа одлучи да ги собере своите најблиски и да го прослави својот роденден. Овој го претпочита пред сите претходни бидејќи е бремена и наскоро ќе го постигне она што го посакува со години – ќе стане мајка. Поради сите убави работи што ѝ се случуваат во последно време, таа ги собра своите најблиски, со кои помина незаборавна вечер. Не го прослави само својот роденден, туку и фактот дека нејзиното и семејството на нејзиниот партнер наскоро ќе бидат побогати за уште еден член. Вечерта беше совршена, уживавме во одлична храна, пијалоци и музика, а Милица неуморно танцуваше цело време и никогаш не симна насмевка од лицето – изјавил изворот за Информер во тоа време и додал:

– Двајцата љубоморно ја чуваат својата врска и не дозволуваат никакви детали да излезат на виделина во јавноста. Милица е среќна жена бидејќи нашла партнер кој се однесува кон неа како кон принцеза и се обидува да ѝ угоди во сè. За време на прославата тие беа насмеани и среќни, а откако таа ги издува свеќичките на роденденската торта, тој ја изненади со кутија во која имаше часовник Ролекс. Таа остана без зборови, бидејќи тој ѝ го купи моделот што го посакуваше долго време, а со часовникот доби и емотивна порака, која ја расплака. Не можеше ни да замисли дека вечерта ќе биде толку посебна. Пред сите нас, таа рече дека е горда на својот избор и дека е среќна што Бог ја погледнал и ѝ го испратил вистинскиот маж.

foto: Printscreen/instagram/milicatodorovicofficial