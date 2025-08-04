Радио Милева зрачи со сексапил

Пејачката се облече во провокативен костим за капење: Маја Шупут ја покажа својата завидна фигура

4 мин. читање
Пејачката се облече во провокативен костим за капење: Маја Шупут ја покажа својата завидна фигура

Маја Шупут уште еднаш покажа дека е вистинска кралица на летните денови.

На фотографијата што ја сподели со своите следбеници, пејачката позира покрај базенот во привлечен црн костим за капење, а нејзината фигура ги воодушеви обожавателите.

Седејќи покрај базенот, со поглед на морето и палмите, Маја зрачи со сексапил, комбинирајќи гламур и опуштена летна атмосфера.

„Прекрасна Маја… ти си мојата енергија… те обожавам“ „Прекрасната Шимина силуета“ беа само дел од коментарите.

Таа подоцна се фотографираше и во едноделен костим за капење и напиша:

– Надвор од канцеларијата.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by majasuput (@majasuput)

Foto: print Screen/instgaram

Од истата категорија

Можеби ќе ви се допадне

To top