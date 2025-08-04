Пејачката се облече во провокативен костим за капење: Маја Шупут ја покажа својата завидна фигура

Маја Шупут уште еднаш покажа дека е вистинска кралица на летните денови.
На фотографијата што ја сподели со своите следбеници, пејачката позира покрај базенот во привлечен црн костим за капење, а нејзината фигура ги воодушеви обожавателите.
Седејќи покрај базенот, со поглед на морето и палмите, Маја зрачи со сексапил, комбинирајќи гламур и опуштена летна атмосфера.
„Прекрасна Маја… ти си мојата енергија… те обожавам“ „Прекрасната Шимина силуета“ беа само дел од коментарите.
Таа подоцна се фотографираше и во едноделен костим за капење и напиша:
– Надвор од канцеларијата.
Foto: print Screen/instgaram