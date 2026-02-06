Пејачката на шипка во хеланки и маичка: Наташа Беквалац без трошка шминка во теретана

Пејачката Наташа Беквалац е една од оние јавни личности кои напорно тренираат за да го одржат посакуваниот изглед.

Таа претходно изјави дека внимава што внесува во своето тело, но и дека добрата исхрана и редовниот тренинг се клучни за нејзиниот изглед.

Наташа сега покажа како изгледа нејзиниот тренинг по реформер пилатес, а воедно покажа и колку е флексибилна и во добра форма.

Наташа висеше на шипка во хеланки и топ, а немаше ни грам шминка.

Сосема природно, Наташа покажа како изгледа кога трудот, работата и упорноста ќе се спојат.

Вежбите ги правеше прецизно и професионално, а мускулите ѝ беа обликувани.

Енергијата што ја зрачеше беше на врвот, „вистинска моќна жена“ – ѝ рекоа нејзините обожаватели, а во еден момент пејачката дури и висеше на столб.

Судејќи според ова видео, Беквалац не само што се одржува во форма, туку станува посилна и попривлечна од тренинг до тренинг.

фото: print screen/Instagram/bekvalceva