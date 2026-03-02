Пејачката го наследила својот талент од неа – ова е мајката на Снежана Ѓуришиќ

Мајката на Снежана Ѓуришиќ, Дара, синоќа се појави во салата МТС за да ја поддржи својата ќерка на нејзиниот солистички концерт.

Таа отсекогаш била нејзина најголема поддршка, а за тоа зборуваше и пред телевизиските камери.

– Ми се допаѓаше што мојата ќерка пееше и напредуваше, а јас бев дома. Ги одгледував децата и бев домаќинка. Дури и не одев на училиште. Прво одделение го завршив како одлична ученичка, второто бев многу добра, третото добра, го повторив четвртото. Одев до петто одделение додека не се омажив – еднаш шегувајќи се рече мајката на Снежана Ѓуришиќ.

Дара Ѓуришиќ стана позната на пошироката јавност во 2015 година, кога ја отпеа песната „Све бехара у све цвета“ (Сè цвета во сè) во емисијата „Никад није касно“.

Мајката на Снежана Ѓуришиќ во тоа време имала 73 години, а многумина коментирале дека изгледала неспоредливо помлада.

Пред концертот, Снежана Ѓуришиќ рече:

– Сите се тука, фала му на Бога, освен дел од семејството што мораше да остане во Америка. Ќерка ми е тука, таа е гостинка и ќе пее со мене на сцената. Не сака да го прави тоа, понекогаш е нервозна, понекогаш вели дека е добро. И мојот син пее одлично, не можеше да дојде вечерва, мислам дека ќе дојде утре. Ниеден од нив не тргна по тој пат, но би сакала да снимам дует со нив, тоа е вечен спомен.

