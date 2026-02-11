Пејачката Барбара Бобак живее од плата, сите пари од настапите му ги дава на татка си

Пејачката Барбара Бобак призна дека нејзиниот татко е задолжен за нејзините финансии и дека таа живее од месечната плата што тој ѝ ја дава, и покрај високите хонорари.

Барбара, која физички се пресмета со пијан гостин, има безрезервна доверба во својот татко и знае дека нејзините пари, за кои тврди дека не би знаела мудро да управува, се безбедни.

Таа ги инвестира сите вишок приходи, покрај платата, во нови песни и кариера, нагласувајќи дека не ја интересира материјален луксуз.

– Живеам од плата, имам месечна плата. Имам фирма и татко ми ми ја исплаќа платата секој месец – рече Барбара.

фото:Instagram printscreen/barbara.bobak