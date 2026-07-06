Печено пилешко со кремаст сос: Брз летен ручек полн со вкус

Кога летните горештини се на врвот, храната што се подготвува брзо е најдобра, а токму такво е пилешкото во кремаст сос од рерна.

Овој неодолив ручек што се подготвува брзо, а шпоретот ја завршува останатата работа, е идеално решение кога ви треба заситувачки и вкусен оброк без многу работа.

Состојки:

500 г пилешки гради

150 мл грчки јогурт

3 јајца

2 пиперки

50 г сирење по ваш избор

сол, бибер, билки и лута мелена пиперка по вкус

масло по потреба

Подготовка:

Прво исечете го пилешкото на тенки ленти, потоа посолете го по вкус за месото да ја впие основната арома.

Во посебен сад, измешајте ги сите течни состојки (јајца, грчки јогурт) и зачини и добро матете ги додека не добиете еднообразна, мазна смеса што мириса и ја најавува кремастата текстура на јадењето.

Загрејте ја рерната на 180 степени Целзиусови, за да биде сè подготвено за печење. Во меѓувреме, лесно намастете тава за печење со масло и наредете ги подготвените пилешки ленти во него во рамномерен слој.

Прелијте ја смесата од изматени јајца и јогурт врз месото, така што ќе биде рамномерно распоредено и обложено со секое парче пилешко. Потоа додадете ситно исечкана пиперка, која дава свежина и мала сладост на јадењето, и завршете сè со богат слој рендано сирење.

Печете во загреаната рерна околу 30 минути, додека јадењето не добие златна кора и сите вкусови не се спојат во сочен, кремаст летен оброк.

извор:попара.мк

фото:Freepik