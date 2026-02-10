Партнерот на Милица Тодоровиќ донел драстична одлука: Кога се дознало се’ решил да го направи ова…

Пејачката Милица Тодоровиќ се породи на 3 февруари, а само еден ден подоцна се соочи со осуда од дел од јавноста, откако во српските медиуми се појави информација дека нејзиниот партнер е во брак, но исто така нема намера да го прекине тоа дури и откако ќе добие син со музичка ѕвезда.

– Станав мајка во околности кои не се едноставни. Тие не се ниту црни ниту бели. И јас не бегам од таа вистина и не лажам. Но, она што се зборува за мене денес не се факти, туку приказни, претпоставки и туѓи ставови. Зад тие зборови стои жена која родила и мора да го носи сето тоа на свој грб. За сè што се зборува денес, сакам еден ден – кога ќе бидам подготвена за тоа – да зборувам со јавноста мирно, јасно и со факти. Разбирам дека има силни емоции. Ја разбирам и болката на другите луѓе. Но, морам да кажам и дека и мене ме боли. Боли кога се зборува за тебе неодговорно и кога ќе кажеш нешто што не е вистина. Кога твојот живот е сè околу насловите. Кога забораваш дека си пред сè маж, жена, мајка – изјави пејачката, меѓу другото, во соопштението за медиумите.

Од почетокот на врската, пејачката се обидуваше на секој начин да го заштити својот избраник, но по породувањето, не можеше да го стори тоа, бидејќи неговата фотографија од прославата прво се појави во медиумите, а потоа и неговата законска сопруга, Љ. М., ја раскажа својата страна од приказната.

Секој ден доаѓаат нови детали за мистериозниот маж. Локалните медиуми дознаа дека партнерот на пејачката е лице кое продава автомобили, но поседува и автоперална во Нов Белград, која ја посетиле.

Вработените во објектите на таа локација имаа многу да кажат за нив.

– Сите што работат тука знаеја дека тој е во шема со Милица. Не зборуваше за тоа сè до неколку дена пред породувањето. Ја видовме како доаѓа еднаш или двапати кога беше бремена и беше јасно дека не станува збор само за деловна врска. Неговата сопруга редовно доаѓаше во посета во последно време, и тоа ненајавено. Можеше да се види дека меѓу нив имало некаква нетрпеливост, имало груби и гласни зборови. Кога дознал дека станал татко, бил многу среќен и им оддал почит на сите. Сепак, никој не верувал дека сè ќе стане јавно. Откако сето ова стана познато, тој не доаѓал на работа. Веројатно сфатил дека е подобро да се држи подалеку додека не стивне оваа бучава – вели соговорникот, кој побарал дискреција.

Како што понатаму наведува, најинтересно од сè е што сегашниот и поранешниот дечко на Милица, Марио Б., се познаници.

– Поранешниот вереник на Милица, Марио, редовно доаѓал во автоперална. Таму го миел својот автомобил додека живеел во нејзиниот стан. Тој и сегашниот дечко на Милица се супер пријатели и секогаш се поздравувале топло и си разменувале пораки. Кога подоцна бил уапсен и скандалот се проширил, навистина му било жал за Милица – заклучува соговорникот.

