Партнерот го крие, но не и задникот – Еве што има да покаже српската старлета

Старлетата Ана Кораќ го живее животот од своите соништа.

Таа има син, Матео, со богат, мистериозен партнер, и иако го крие од јавноста, често објавува детали од својот приватен живот на социјалните мрежи.

Сега отпатува на Малдивите со својот сопруг и сподели жешки фотографии од таму.

Таа позираше во базен поврзан со морето, додека уживаше во појадокот и слатките што ѝ беа послужени во водата.

Носи бело бикини со црвени цреши, го сврте грбот кон камерата и ги покажа своите зачудувачки облини, како и скриена тетоважа на задникот.

На други фотографии, можеме да го видиме и бујното деколте, кое е на прагот да испадне од минијатурното бикини.

Во толку жешка комбинација, Кораќ, долго време не сме ја виделе.

фото: printscreen/instgaram