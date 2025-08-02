Овој пејач ја има најжешката сопруга на естрадата – Се соблече во бикини и го „запали“ интернетот

Ивона Полумента, сопругата на пејачот Дадо Полумента, привлече внимание на социјалните мрежи со нови фотографии од нејзиниот одмор.

Ивона, која е 11 години помлада од својот сопруг Дадо Полумента, често споделува содржини од нејзиниот приватен живот, а овој пат сподели серија слики од хрватското крајбрежје.

На фотографиите може да се види како позира во трендовски розов костим за капење со детали од морска ѕвезда, со марама на главата, која подоцна ја тргна.

Фотографиите предизвикаа многу реакции од следбениците, вклучувајќи многу лајкови и коментари, пофалувајќи ја за нејзиниот изглед и стил. Дадо и Ивона Полумента имаат две деца и се во хармоничен брак со години.

Ивона не е јавна личност, но е многу активна на социјалните мрежи, каде што често споделува семејни и приватни моменти.

