Овие однесувања укажуваат на губење на љубовта во вашата врска

Губењето на љубовта во вашата врска се манифестира на повеќе начини, а експертите објаснија како да ги препознаете знаците дека крајот на врската се приближува со текот на времето.

Терапевтот за врски Кејли Роуз Фридман истакна дека останувањето во првите месеци или години од врската кога сè изгледа забавно и ново не е реална опција. Во овој период, многу луѓе имаат тенденција да ги игнорираат квалитетите што не им се допаѓаат кај својот партнер, а како што подобро ја запознавате личноста, вашите проекции се заменуваат со вистината за тоа кој е таа навистина.

„Ако имате вредности што не се совпаѓаат, тоа може да доведе до тоа да гледате поинаку на личноста со која сте во врска. Оваа перспектива може да ги намали позитивните чувства што ги имате. Како резултат на тоа, би можеле да почнете да се губите од љубов“, тврди терапевтот.

Таа истакнува дека еден од знаците за губење на љубовта во врската е тоа што се чувствувате исклучено и дека вашиот партнер повеќе не изгледа како важен дел од вашиот секојдневен живот или иднина.

Дополнително, влошувањето на вашиот сексуален живот е еден од знаците што укажуваат на губење на љубовта во врската. Исто така, ако не сакате да поминувате многу време со вашиот партнер, тоа е знак дека повеќе не сте посветени на врската. Времето поминато со вашиот партнер треба да биде возбудливо, а не тажно или иритирачко.

Покрај тоа, чувството на исцрпеност од проблемите во врската може да го отежни чувството на мир, што може да создаде и негодување кон вашиот партнер.

Ако вашата врска се ближи кон крајот, еден од показателите е дека сте ја изгубиле почитта и довербата кон вашиот партнер.

фото:Freepik

извор:попара.мк