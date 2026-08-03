Овие 5 симптоми предупредуваат дека холестеролот ви е превисок

Дознајте како да препознаете пет симптоми кои можат да предупредуваат на висок холестерол.

Кога зборуваме за холестеролот, зборуваме за супстанција што ја произведува црниот дроб и, спротивно на распространетото мислење, таа има фундаментално значење за нашиот организам. Вообичаено се зборува за „добар“ и „лош“ холестерол, а прекумерното присуство на вториот може да предизвика здравствени проблеми.

Вишокот холестерол има тенденција да се таложи на ѕидовите на артериите, придонесувајќи за нивно стеснување и значително зголемувајќи го ризикот од срцев удар.

Доволно е да се каже дека во поиндустријализираните земји, каде што здравиот начин на живот не секогаш се подразбира, особено поради несоодветната исхрана, неодамнешните научни истражувања укажуваат на важноста да се обрне внимание на сигналите што ни ги испраќа нашето тело.

Постојат пет симптоми кои можат да послужат како предупредувачки знаци

По 50-тата година од животот почесто се појавуваат вообичаени здравствени проблеми како висок холестерол и висок крвен притисок. Нездравиот начин на живот, вклучително и честото консумирање брза храна и алкохол, може дополнително да придонесе за зголемување на овие вредности.

Високиот холестерол најчесто не предизвикува симптоми и затоа неговото ниво треба да се следи преку анализа на крвта. Вредност на вкупниот холестерол над 240 „mg/dl“ се смета за висока. За негово намалување или контролирање, меѓу другото, важно е да се внимава на исхраната, особено на внесот на заситени масти и прекумерното внесување храна.

Иако високиот холестерол најчесто нема очигледни симптоми, постојат пет знаци на кои вреди да се обрне внимание:

Првиот знак е појавата на темни или жолтеникави наслаги или промени на кожата. Тие не мора нужно да значат дека имате висок холестерол, но во одредени случаи можат да бидат причина за дополнителна проверка.

Вкочанетоста или трнењето во рацете и стапалата може да биде поврзано со проблеми со циркулацијата, иако постојат и бројни други можни причини за ваквите симптоми.

Главоболките исто така можат да се појават паралелно со други здравствени проблеми, но сами по себе не претставуваат сигурен показател за висок холестерол.

Отокот под очите по будењето е уште еден симптом што не треба автоматски да се поврзува со холестеролот, но доколку е постојан или е придружен со други тегоби, вреди да се консултирате со лекар.

Дури и непријатното зуење во ушите може да биде поврзано со различни состојби што влијаат врз крвните садови и циркулацијата, но не претставува специфичен симптом на висок холестерол.

Сите овие симптоми се само можни предупредувачки знаци и можат да имаат многу други причини. Високиот холестерол во најголем број случаи нема симптоми, па затоа не треба да се обидувате сами да поставите дијагноза. Потребно е да се консултирате со лекар, кој врз основа на проценката ќе одлучи дали се потребни дополнителни испитувања. Доколку имате ризик-фактори или забележувате загрижувачки промени, најсигурниот начин за проверка на нивото на холестерол е со соодветна анализа на крвта.

извор:точка.ком.мк

фото:Freepik