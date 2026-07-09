Ова ретко го гледате на Инстаграм: Јована Стојменовиќ како сирена во огнено црвено бикини ја откри вистината зад совршените инфлуенсерски кадри

Кога ќе се спојат сензуалноста, тиркизното море, резултатот најчесто е совршена, беспрекорна разгледница на социјалните мрежи.

Но, колку навистина чини тој „совршен момент“ и што се крие зад објективот? Популарната ТВ водителка и уредничка Јована Стојменовиќ уште еднаш докажа зошто важи за една од најшармантните и најавтентичните дами на нашата јавна сцена.

Како вистинска инфлуенсерка со изграден став, таа реши да ги отвори картите и на своите следбеници да им ја покаже реалната, сурова, но и неверојатно привлечна страна на создавањето на една модна кампања во вода.

Позирајќи во огнено црвено бикини кое совршено ја истакнува нејзината извајана силуета, Јована блесна во кадар каде природата и женската убавина се спојуваат во едно.

Со мокра коса, затворени очи и сонце кое го гали нејзиното лице додека плови по морската површина, таа изгледа како вистинска сирена која рекламира луксузен накит.

Сепак, магијата не е само во наместената поза. Јована со блага доза на хумор и реалност открива дека зад секој совршен мозаик од кадри на социјалните мрежи, стои борба со водата, одржување рамнотежа и десетици обиди за да се улови вистинскиот момент пред апаратот да биде потопен.

-Првите две за фид, третата за реалност, стои од описот на објавата.

Таа не се плаши да ја покаже „живата“ фотографија – онаа каде што водата прска, каде што изразот на лицето ја покажува вистинската динамика на реализацијата и каде што совршенството паѓа во вода пред суровата убавина на реалноста.

Оваа спонтана транспарентност само дополнително ја засилува нејзината харизма. Наместеното изгледа светски, но реалното изгледа уште подобро!

фото:Instagram printscreen/jovana_na_na_na