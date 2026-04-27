„Ова покажува колку е лоша“: Босанец ја навреди својата колешка

Во новата емисија „Ѕвездите на Пинк“ Драган Стојковиќ Босанац се скара со Вики Миљковиќ околу одлуката на продукцијата да го пушти нејзиниот кандидат директно да продолжи во следната рунда.

Вистинска драма имаше меѓу членовите на жирито по настапот на кандидатот Миодраг Ѓокица, кој успеа да го воодушеви жирито со својот настап, но и да предизвика сериозен конфликт меѓу членовите.

Миодраг, кој е кандидат на Вики Миљковиќ, се претстави со песните „Чему ово све“ од Дарко Лазиќ и „Некада смо ти и ја“ од Љуба Аличиќ, а неговите напори беа наградени со максимални четири гласа „за“, што му обезбеди директен пласман во осмиот круг.

Сепак, атмосферата во студиото набрзо се загреа кога Драган Стојковиќ Босанац упати остри зборови кон Вика Миљковиќ.

– Ова покажува колку е зла Вики. Ти си десетка, јас притиснав „да“ три пати, а нејзиниот претходен кандидат не може со тебе ниту да оди со пеејќи – рече Босанац, што ги шокираше сите во студиото.

Вики не му остана должна, па веднаш го праша:

– За што сум зла?

Босанац продолжи уште пожестоко.

– Затоа што лажно се бориш за кандидат и ме квалификуваш во начинот на кој гласам. Нема да направам грешка во врска со музиката, а ако ти направиш грешка, тоа е поради твоите емоции.

Немаш храброст да кажеш „не“ – се изјасни тој.

