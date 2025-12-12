Ова го прават сите жени кога некој им се допаѓа!

За сите мажи кои со своето однесување успеале да ги збунат жените – па веќе не биле сигурни дали флертуваат со нив или не – експертот за љубовни врски Џена Хокинг открила за The Sun како припадничките на понежниот пол се однесуваат во присуство на нивните симпатии.

Ја поправаат фризурата веднаш штом ќе влезете во собата

Косата е многу важна за жените и нивниот ден буквално може да зависи од тоа дали се задоволни од тоа како изгледа (на англиски е позната и фразата ‘bed hair day’…).

„Следниот пат кога ќе сретнете девојка на состанок, станете од масата и одете во тоалетот и свртете се на патот: веројатно ќе ја видите како си ја средува косата“, вели Хокинг и дали навистина и’ се допаѓате, таа ќе го направи истото кога ќе влезете неочекувано во собата.

Се смеат дури и кога не сте премногу смешни

Кога некој ни се допаѓа, секогаш ќе се смееме, дури и ако тоа што го кажува не е смешно.

,,Причината е што сакаме да се чувствувате добро покрај нас, а за тоа немаме проблем дури и да пренагласуваме некои реакции“, изјави Хокинг.

Кога ќе се сретнете, тој ќе сака да ве бакне или прегрне

Секое оправдување за „случаен“ допир обично е сигурен знак на сочувство, затоа не претерувајте со парфем или лосион за после бричење, им рекла Хокинг на мажите, бидејќи претерано интензивните мириси не се привлечни.

Често гледаат кон вас

Секако, девојката на која и’ се допаѓате сака да знае дали ја гледате, па ако забележите дека ве гледа во просторија полна со луѓе, можете да го сфатите тоа како сигнал да преземете нешто, рече Хокинг.

Често ја допираат косата и накитот

Во присуство на здроби, жените знаат несвесно да си ја допрат косата или да си играат со ѓердан за да ги одвлечат од нервозата од неговото присуство. Дополнително, Хокинг вели дека од овие движења понекогаш зрачи суптилна сексуална енергија, за која секоја девојка е свесна.

Бараат помош за нешто што самите можат да го направат

Ова е можеби најјасниот доказ дека жената има симпатии кон некого, затоа што се откажува од својата независност за да се прикаже како „беспомошна“, вели Хокинг, а повеќето мажи сè уште сакаат да и’ помагаат на „девојката во неволја“.