Откриена причината за смртта на Доли Партон,

Објавена е причината за смртта на американската пејачка Доли Партон, која многумина ја нарекуваа кралица на кантри-музиката. Нејзините претставници открија дека починала по борба со рак.

„Откако храбро се соочи со краткотрајната борба против ракот, Доли денеска го заврши својот овоземен живот во Центарот за лекување на рак „Vanderbilt-Ingram“, опкружена со своите најблиски“, потврдија нејзините претставници за „Page Six“ во вторникот.

Тие не прецизираа од кој вид рак боледувала музичарката.

„Нашата сакана Доли Партон го посвети својот живот и кариерата на внесување радост, смеа, надеж и интегритет во сè што допре. Нејзината ненадминлива великодушност ги допре животите на безброј луѓе кои никогаш не ги запознала, а сепак секогаш беше тука за да подаде рака за помош“, продолжија тие.

Потоа се осврнаа на тоа колку хумана била Доли Партон.

„Без разлика дали станува збор за стотици милиони книги донирани преку нејзината непроценлива „Imagination Library“ или за финансирањето на истражувањата што придонесоа за создавањето на вакцината за спасување животи, која се користи ширум светот, безусловната љубов на Доли кон сите луѓе беше движечката сила зад нејзиното трајно влијание“, рекоа тие.

Доли Партон почина на 25 август, што во снимка објавена на Инстаграм го потврди нејзиниот внук и долгогодишен шеф на обезбедувањето Брајан Сивер.

фото:Instagram printscreen/dollyparton