Радио Милева вистинска домаќинка

Откако слегнаа импресиите од прошетката низ Скопје, Калиопи опиша како ја доживеа Теа Таировиќ (видео)

5 мин. читање
Откако слегнаа импресиите од прошетката низ Скопје, Калиопи опиша како ја доживеа Теа Таировиќ (видео)

Сигурно малкумина останаа без да го погледнат несекојдневното видео на социјалните мрежи каде нашата Калиопи е во прошетка низ центарот на Скопје заедно со балканската ѕвезда Теа Таировиќ.

Иако жанровски апсолутно спротивни кога музиката е во прашање, сепак енергиите на Калиопи и Теа се споија да и двете се запознаат подобро непосредно, да разменат мисли и да поминат убаво време заедно чекорејќи низ скопскиот плоштад.

Откако слегнаа импресиите, Калиопи почувствува потреба да опише и сподели како помина средбата со помладата колешка Теа и да ја резимира нивната средба, а наедно и нивно прво запознавање.

-Оваа средба беше навистина посебна…
Посебна како што е и Таа…
Скромна, мудра, срдечна и топла, бидејќи чоечноста е нешто што најпрво го препознавам кај луѓето…
Таа умее вистински да почитува и сака… Затоа @tea_tairovic е она што е денес!
Затоа, не беше тешко да се возврати со љубов.
И двете имаме овој месец концерти во Скопје, јас на 14.11. а таа на 15.11.
И знам дека и двата концерти ќе бидат прекрасни…
А вам, драги мои, единствено ви преостанува да уживате… напиаша Калиопи.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kaliopi (@kaliopi_official)

Веруваме дека бројните фанови и на двете пејачки беа воодушевени од ваквата топла и необична средба, а интересна беше и за новинарите од дома и соседството кои го забележаа моментот и пренесоа во медиумите.

Месец ноември е пред Опи и Теа кои во ист период ќе се посветат и предадат на едно исто – музиката и нивната публика.

Новостекнатото пријателство на македонската и српската пејачка веројатно нема да остане на една средба, а ако судиме по тоа која е и колкава е големината на нашата Калиопи, сигурно пријателството допрва ќе се гради и заснова на почитување.

фото:Instagram printscreen/kaliopi_official

Од истата категорија

Можеби ќе ви се допадне

To top