Опкружена со луксуз: Еве како поранешната на Дарко Лазиќ ужива во одморот

Марина Гагиќ, поранешната партнерка на Дарко Лазиќ, која му го роди синот Алексеј, моментално ужива во луксузен одмор.

Марина Гагиќ отиде на сè попопуларниот Миконос за Србите.

Таа редовно споделува фотографии од оваа дестинација, која е позната и како една од поскапите.

А сега таа сподели серија фотографии од плажа.

Да потсетиме, Марина имала само 19 години кога започнала врска со Дарко Лазиќ. Дарко моментално е во контакт со својата поранешна сопруга Ана Севиќ, додека Марина нагласува дека нема потреба да биде премногу блиска со својот поранешен.

Foto: Instagram/gagicmaeva