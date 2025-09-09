Огнен Здравковски во најубавото друштво за својот специјален ден

Младиот поп-пејач Огнен Здравковски секоја година на празничниот ден 8-ми септември го слави и својот ден. Денот на независноста, ама и ден на Огнен- неговиот роденден.

Пејачот откако стана вујко и семејството побогато за уште еден член, секој момент сака да го искористи да биде во друштво на внукот. Така беше и за 28-от роденден кога роденденската желба ја замисли држејќи го малиот во раце.

-Ви благодарам од срце на сите за честитките. Да сте ми живи, здрави, најсреќни и од Бога благословени. Ваш Огнен, стои во описот.

Славеникот се почувствува должен дека треба да нешто да почести, а со што друго ако не песна и тоа заедно со сестра си Оле на виолина и Андреј Трајковски на кавал.

Огнен како дел од проектот „Македонијо во срце на носиме“ на автентичен начин со песната „Нема друга Македонија“ честиташе и за Денот на незадисноста со порака да го славиме уште многу години!

фото:Instagram printscreen/ognenzdravkovski