„Новата година официјално може да започне“ : Маја Шупут ужива на Бали во костим за капење

Маја Шупт и нејзиниот партнер Шиме Елез очигледно не се љубители на скијањето и ниските температури. Тие им открија на своите следбеници на Инстаграм дека уживаат на далечниот Бали.

На најновите фотографии пејачката ја откри идилична сцена од Убуд, срцето на Бали. На нив, Маја позира во костим за капење.

„2026 година официјално може да започне“, напиша Маја со објавата.

View this post on Instagram A post shared by majasuput (@majasuput)

Друштво и прави новиот партнер, Шиме, со кого се препушти на целосна релаксација. Фотографиите ги покажаа нивните интимни моменти, од скокот на Шиме во базен до заедничките акробации.

На една пак, Маја стои на раце додека Шиме ги држи нејзините нозе.

Се чини, дека прекрасната природа и партнерот изгледаат совршени за неа па дури и кога ги гледа превртена наопаку.

foto: printscreen/instagram/majasuput