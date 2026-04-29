Нов тренд на свадбите – со телефон, но без камера

На социјалната мрежа Инстаграм се појави реклама за необични футроли во кои го ставаат вашиот мобилен уште пред да влезете во салата. На самиот влез вашиот уред се става во специјална заштитна торбичка која се заклучува со безбеден затворач сличен на оние што се користат во продавници за облека. Иако телефонот останува кај вас и можете нормално да разговарате или да пишувате пораки, двете камери се целосно блокирани, а секој обид да се сними моментот завршува со неуспешна фотографија – црна слика

Токму кога помисливме дека на свадбите веќе ништо не може да нè изненади – од торти што допираат до таванот, до спектакуларни влегувања на младенците, се појави нов тренд кој го подели мислењето на јавноста.

На социјалната мрежа Инстаграм се појави реклама за необични футроли во кои го ставаат вашиот мобилен уште пред да влезете во салата. На самиот влез вашиот уред се става во специјална заштитна торбичка која се заклучува со безбеден затворач сличен на оние што се користат во продавници за облека. Иако телефонот останува кај вас и можете нормално да разговарате или да пишувате пораки, двете камери се целосно блокирани, а секој обид да се сними моментот завршува со неуспешна фотографија – црна слика. Дури на крајот од прославата, домаќинот со помош на магнет ја отклучува футролата и ви ја враќа целосната контрола над уредот. Целта на оваа постапка е гостите да уживаат во моментот без постојано прелистување и снимање за социјалните мрежи. Сето ова предизвика вистинска бура од реакции, а мислењата се целосно поделени. Додека едни во ова гледаат спас за вистинско уживање на настаните, други се згрозени од ваков вид контрола и ограничување.

„Треба да постои и за базени!“, предложи еден корисник, алудирајќи на сè почестото нарушување на приватноста во јавни бањи“, напиша Курир.

Од друга страна, љубителите на фотографија сметаат дека на овој начин се губат највредните спомени.

– За мене користењето телефон е непотребно, но сепак би сакала да се прават фотографии, бидејќи тогаш добиваш различни перспективи и агли. Ја обожавам фотографијата“, изјави една жена.

– Толку се израдував на секоја фотографија што ни ја испратија гостите! Тие спонтани моменти се најубави! Кога не позираш пред фотограф, туку едноставно се смееш и уживаш – тоа се спомени кои засекогаш остануваат, додаде друга. Според други, ваквите мерки се неопходни на одредени места, како што се сауните.

– Ги мразам луѓето кога таму вадат телефони! Тоа е непристојно и треба да биде забрането. Или барем оваа варијанта, но пред тоа камерата да се залепи со лента, се надоврза уште еден Инстаграм корисник.

Но и покрај различните мислења и ставови, ваквите мерки предизвикаа бурни реакции кај дел од луѓето. Едни коментираа дека веднаш би си заминале од таков настан, додека пак други саркастично додадоа дека во тој случај најдобро е воопшто да не се прави прослава. Но, по сето ова се отвора прашањето , зошто. Зошто гостите не би смееле да ги овековечат убавите моменти со фотографии?“

Додека креаторите на идејата веќе размислуваат да се прекине забраната, со тоа што паметните телефони да бидат заменети со паметни очила со камера, се отвора прашањето дали „свадбите без објективи“ ќе станат популарни во иднина или само уште еден краткотраен интернет тренд кој брзо ќе исчезне од јавноста.

Izvor: Kurir