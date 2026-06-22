Нивес Целзиус ја отвори жешката сезона: Бујните гигански гради и брадавиците што ѕиркаат од своите лежишта ќе ве прогонуваа дури и во вашите соништа (ВИДЕО)

Водителката, пејачка и инфлуенсерка Нивес Целзиус повторно го разбранува регионот, откако објави видео во латекс и покажа како прска непознат спреј од боца по нејзините природни гигантски „лубеници“.

Како што температурите го достигнуваат својот врв, Нивес Целзиус реши уште повеќе да ја засили жештината! Водителката, пејачка и инфлуенсерка од Хрватска објави видео кое го сруши интернетот за неколку секунди, а сцените што ги сподели со своите следбеници дефинитивно не се за оние со слабо срце.

Имено, Ниевес се појави во предизвикувачки, црн фустан од латекс кој се држеше за нејзиното тело како втора кожа, нагласувајќи ги сите нејзини атрибути.

Како што можете да видите во видеото, додека сонцето немилосрдно печеше, Ниевес зграби боца со распрскувач и почна да се прска, не грижејќи се што латексот стана провокативно влажен.

Голем број следбеници коментираа на ова видео, па затоа е јасно дека хрватската нимфа ги погодила во центар мажите. Додека водата се лизгаше по нејзината кожа и латексот, бујните природни гигантски гради подизлегоа на виделина, оставајќи го машкиот дел од следбениците подзинат, без здив.

Ниевес позираше со очила, што на целата сцена ѝ даваше дополнителна возбуда, како да е некоја учителка во филмови за возрасни, додека заводливо поминуваше со раката низ косата.

Бринетата, позната по своите изразени облини и провокативен уметнички израз, го покажа своето тело во крупен план, а нејзиното заводливо лице ги воодушеви машките обожаватели!

За кратко време, видеото собра илјадници лајкови и бројни коментари од воодушевените, видно возбудени обожаватели.

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Фотои видео: Инстаграм/nivescelsius