„Никој не ми се јави денес“ – Лепа откри дека нејзините колеги не ѝ честитале роденден

Кралицата на народната музика, Лепа Лукиќ, вчера го прослави својот 86-ти роденден. Пејачката постојано нагласува дека не сака да ги слави своите родендени, бидејќи е премногу стара за тоа, но денес нејзините обожаватели „леписти“ дојдоа да ја изненадат.

– Тукушто дојдов во ресторан со моите обожаватели. Моите „леписти“ ми организираа роденденска закуска. Дојде мојот драг Сале од Осиек, тој ја управува и мојата страница, а девојките од Ниш. Јас не славам родендени, минатата година Југотон ме изненади. Ме поканија како да слават нешто таму, а кога се појавив, сфатив дека ми го организирале роденденот. Овој пат ме повика повторно, реков да не правам ништо. Славев родендени кога бев млада, но не сега. Луѓето имаат секакви работи да кажат! – изјави Лепа Лукиќ за Телеграф и откри дека не посакувала ништо за себе:

– Па, што да посакам? Добив сè што ми требаше, дури и повеќе. Не сум ѓавол да ми е малку. Вчера закажав концерт за 16 април во Сава Центарот.

Пејачката Лепа Лукиќ потоа изјави дека никој од нејзините колеги не ѝ се јавил вчера да ѝ честита среќен роденден.

– Никој не ми се јави денес, освен Боки. После тоа, тој ја сподели нашата фотографија на Инстаграм, а пораката што ја напиша ме расплака. Многу луѓе не знаат дека ми е роденден и никогаш не ми се јавуваат тогаш – рече таа, додавајќи:

– Ера ме повика вчера и ме праша дали ќе бидам дома да ми донесе подарок. Му реков дека одам на ручек, а тој ми рече: „Па, одлично, ќе ми останат 200 евра во џебот кога нема да си дома“. Па му реков љубезно дека морам да си дојдам дома да спијам, а има пликови. Може да ги стави тие 200 евра и да ми ги донесе, не мора да ги чува.

фото: printscreen/instagram/lepa_lukic_official