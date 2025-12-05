Навики кои ја убиваат желбата за секс дури и кај најстраствените парови

Храната што ја јадеме, начинот на кој живееме, нивото на стрес и ставот што го имаме кон сопственото тело можат силно да влијаат на нашето либидо, перформанси и општото задоволство од нашиот сексуален живот.

Подолу ви претставуваме преглед на најчестите навики што можат да ја нарушат сексуалната желба и квалитетот на интимните врски – и што можете да направите за да ги промените.

Прекумерно уживање во нездрава храна

Ако често посегнувате по преработена, масна и слатка храна, внесувате рафинирани јаглехидрати, едноставни шеќери и заситени и транс масти во вашето тело. Таквата исхрана ја намалува циркулацијата, што може негативно да влијае на сексуалните перформанси. Наместо тоа, изберете многу овошје, зеленчук и протеини од растително потекло како јаткасти плодови, грав и тофу. Како дополнителен бонус – поздравата исхрана носи повеќе енергија за секс.

Премногу сол во храната

Редовната консумација на солена храна го зголемува ризикот од висок крвен притисок, што може да го намали либидото. Избегнувајте готови, спакувани оброци кои често содржат големи количини на натриум и обрнете внимание на тоа колку сол додавате за време на готвењето. Збогатете го вкусот со билки и ароматични зачини.

Прекумерен стрес

Долгорочната изложеност на стрес го исцрпува телото и ја намалува желбата за секс. Кога телото постојано лачи хормони на стрес, се нарушува општата рамнотежа и емоционалната благосостојба. Обидете се да ги идентификувате изворите на стрес и да пронајдете начини да ги ослободите – прошетка во природа, јога или време поминато со вашата омилена комедија може да биде одличен почеток.

Прескокнување на предиграта

Научните истражувања потврдуваат дека предиграта го подобрува сексуалното искуство. Во една студија со речиси 8.700 учесници, и жените и мажите изјавиле дека сексот траел подолго кога вклучиле повеќе форми на стимулација пред сексуалниот однос – особено орален секс и мастурбација.

Преголема работа и недостаток на време

Кога одговорностите преземаат, сексуалниот живот често паѓа на дното на листата со приоритети. Интимноста е важен дел од врската, па понекогаш е корисно однапред да се закаже време за секс. Можеби звучи неромантично, но може да спречи долгорочно одложување и да ја зајакне интимноста.

Рутина и монотонија во сексуалниот живот

Понекогаш сексуалната стагнација произлегува од рутина за која не сме ни свесни. Пробајте нови пози, променете го вообичаеното време или место на секс или вклучете елементи како што се масажа или секс играчки. Малите промени можат да ја освежат врската.

Неискажување желби и потреби

Ако нешто ве мачи или имате нови желби, важно е да зборувате за тоа. Ако сте загрижени за реакцијата на вашиот партнер, префрлете го фокусот на вашите чувства наместо на критика. Речениците што почнуваат со „јас“ наместо со „ти“ се многу поефикасни.

Негативен став кон сопственото тело

Начинот на кој зборувате за себе – или како другите зборуваат за вас – има силно влијание врз самодовербата и либидото. Ако имате навика да го омаловажувате сопствениот изглед, обидете се свесно да создадете попозитивни обрасци. Грижете се за вашето тело и опкружете се со луѓе кои ве поддржуваат.

Прекумерна консумација на алкохол

Чаша вино може да ви помогне да се опуштите, но претерувањето често води до проблеми со перформансите, особено кај мажите. Пијте умерено – не повеќе од еден пијалак дневно за жени и два за мажи.

Недостаток на сон

Недостатокот на сон може директно да го намали либидото. Една студија покажа дека жените кои спијат подолго имаат почест и подобар секс. Одморот е клучен и за расположението и за хормоналната рамнотежа.

Неконтролирано дебелеење

Ако вагата покажува повеќе од вообичаено, губењето на неколку килограми може да ја подобри сексуалната функција – особено кај мажите. Истражувањата покажуваат дека мажите со обем на половината поголем од 102 см почесто имаат еректилни потешкотии.

Пушење

Пушењето штети на речиси секој аспект од здравјето, вклучително и на сексуалната желба. Хемикалиите од тутунот ја нарушуваат циркулацијата, што може да доведе до сексуални проблеми, особено кај мажите. Размислете за прекин на пушењето и разговарајте со лекар за можностите за помош.

