Научете го љубовниот јазик на вашиот партнер – еве како

Пронаоѓањето на вистинскиот партнер може да биде предизвик, а останувањето во здрава врска може да биде уште покомплексно. Затоа, за да одржите долга и среќна врска, важно е секојдневно да работите на личниот развој и да го слушате партнерот.

Психологот Марк Траверс откри дека 4 услови се суштински за да се постигне среќна и долга врска. Врз основа на истражување од 2017 година, објавено во списанието Marriage and Family Review, откриени се факторите кои ја одредуваат или прекинуваат врската.

Авторите на истражувањето, Мишел Дуда и Рејмонд Бергнер, како пример ги земале имињата Џон и Мери, наведувајќи дека Џон има одредени чувства кон Мери и дека таа зазема многу важен статус во неговиот живот. Според таквиот однос, тие утврдиле 4 клучни фактори кои ќе помогнат љубовта меѓу вас и вашиот партнер да трае цел живот.

Заштита на најдобриот интерес

За да опстане врската, важно е да се грижите за добросостојбата на партнерот. Имено, во долгите врски секојдневната посветеност не треба да биде средство за остварување на сопствените цели, туку треба да биде во корист на вашата сакана и на вашата заедничка врска. Важно е да се негува личниот развој на партнерот, кој особено се однесува на желбите.

Почитување на ексклузивноста на вашата врска

Еден од клучните фактори е почитувањето на ексклузивноста на вашата врска. Романтичната љубов подразбира дека вашиот партнер е единствената личност во вашиот живот со која споделувате интимност, посветеност, чувства и проблеми. Но, важно е да се нагласи дека ексклузивноста не е само физичка верност; се работи и за емоционална лојалност.

Одржување чувство на доверба и интимност

Интимноста се смета за трет фактор на вечната љубов. Сепак, според Траверс, интимноста е многу повеќе од приврзаност или чувство на блискост. Тоа ќе го постигнете кога на партнерот ќе му ги откриете најголемите тајни и проблеми.

Прифаќање на партнерот таков каков што е

Последниот фактор на среќна и долга врска е да го прифатите партнерот онаков каков што е и што носи во врската. Иако можеби не ви е удобно со одредени однесувања или навики, не треба да барате од партнерот целосно да се промени. Ова не значи замижување пред недостатоците или игнорирање на просторот за личен развој.

извор:попара.мк

